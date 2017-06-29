Делегация Псковской области участвует в 4-м Форуме регионов России и Белоруссии

11:43, 30 июня 2017, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в 4-м Форуме регионов России и Белоруссии, который проходит 29-30 июняв Москве. В этом году он посвящен развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного сообщества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Возглавляет делегацию региона, куда вошли официальные лица и представители специализирующихся на выпуске высокотехнологичной продукции промышленных предприятий, губернатор Псковской области Андрей Турчак.

Псковский электромеханический завод, Завод электротехнического оборудования, «Полипласт», «Псковтехгаз», «Автоэлектроарматура», а также группа компаний МАРТ и особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» представляют свои возможности на технологической выставке, организованной в рамках форума. На ней демонстрируются производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов, актуальные российско-белорусские проекты в области промышленности и высоких технологий, а также представляется торгово-экономический и инвестиционный потенциал российских регионов.

Сегодня в работе форума примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Они проведут совместное заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. На нем предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах. Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

В рамках форума планируется подписать более 60 соглашений о сотрудничестве, в том числе между регионами двух стран. Ожидается, что администрация Псковской области и Правительство Республики Беларусь заключат договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Также накануне договор о двустороннем взаимодействии подписали Островский район Псковской области и Глубокский район Витебской области. С российской стороны подписи под документом поставили глава администрации Островского района Дмитрий Быстров и глава Островского района Людмила Шершнева.

Отметим, что Форум регионов Беларуси и России проводят уже четвертый год подряд. Он является важным инструментом развития интеграционных процессов между Россией и Белоруссией, отметивших накануне 25 лет установления дипломатических отношений.

В программе форума работа семи секций (модераторами выступят российские и белорусские сенаторы) — о стимулировании развития конкурентоспособных высокотехнологичных производств, о научно-техническом сотрудничестве в сфере инноваций, о роли информационных технологий в развитии институтов гражданского общества Союзного государства, о сотрудничестве российских и белорусских ИТ-компаний.