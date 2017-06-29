Россельхозбанк признан одним из самых надежных банков
Россельхозбанк признан одним из самых надежных банков по версии экспертного совета премии «Финансовая элита России», став обладателем номинации «Надежность» по итогам 2016 года. РСХБ входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.
Россельхозбанк предоставляет все виды банковских услуг и занимает ведущие позиции в финансировании отечественного АПК, ежегодно увеличивая объем вложений в отрасль. В прошлом году аграриям было направлено более 1 трлн рублей, что на 60% превышает результат 2015 года. Кроме того, Банк остается одним из крупнейших игроков на рынке розничного кредитования и в сегменте финансирования малого и среднего бизнеса.
Премия вручается с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой в сферах банковского, страхового и инвестиционного бизнеса, а также управления активами, лизинга, консалтинговых и иных финансовых услуг. В попечительский совет премии входят ведущие эксперты российского финансового рынка. За время существования премии ее лауреатами становились ключевые компании, оказавшие заметное влияние на развитие отечественной финансовой системы.