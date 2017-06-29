Россельхозбанк признан одним из самых надежных банков

12:44, 30 июня 2017, ПАИ

Россельхозбанк признан одним из самых надежных банков по версии экспертного совета премии «Финансовая элита России», став обладателем номинации «Надежность» по итогам 2016 года. РСХБ входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Россельхозбанк предоставляет все виды банковских услуг и занимает ведущие позиции в финансировании отечественного АПК, ежегодно увеличивая объем вложений в отрасль. В прошлом году аграриям было направлено более 1 трлн рублей, что на 60% превышает результат 2015 года. Кроме того, Банк остается одним из крупнейших игроков на рынке розничного кредитования и в сегменте финансирования малого и среднего бизнеса.

Премия вручается с 2005 года и является авторитетной отраслевой наградой в сферах банковского, страхового и инвестиционного бизнеса, а также управления активами, лизинга, консалтинговых и иных финансовых услуг. В попечительский совет премии входят ведущие эксперты российского финансового рынка. За время существования премии ее лауреатами становились ключевые компании, оказавшие заметное влияние на развитие отечественной финансовой системы.