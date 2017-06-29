Псковский филиал Россельхозбанка эмитировал 23 тысячи платёжных карт

12:13, 30 июня 2017, ПАИ

По состоянию на 30 июня 2017 года Псковский филиал Россельхозбанка эмитировал 23 тысячи платёжных карт. Прирост с начала года составил 13%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Наиболее популярны среди псковичей пенсионные карты, которые позволяют получать дополнительный доход к пенсии в размере 7% годовых на остаток средств на счете. Филиалом эмитировано около 4,5 тысячи пенсионных карт. Также востребованы у населения зарплатные карты, которых выпущено порядка 7 тысяч. Владельцы данных карт имеют право на льготное кредитование, для них предусмотрены сниженные ставки по кредитам.

Держателям пластиковых карт Россельхозбанка доступны услуги по снятию и внесению наличных денежных средств, получению выписки об остатке на счете. Также владельцы карт могут рассчитывать на определенные скидки и бонусы при оплате услуг и покупке товаров. С помощью банкомата клиенты могут быстро и легко открыть вклад, оплатить мобильную связь, Интернет.

«На сегодняшний день в области для клиентов Россельхозбанка с учетом партнерской сети доступны 54 банкомата, из которых 43 находятся в г. Пскове. Клиенты Россельхозбанка могут снимать наличные денежные средства в любом банкомате банков-партнеров ПАО «РОСБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» без комиссии – комментирует заместитель директора Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Кононов.