0
15:01
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:56
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
14:13
Курс на отпуск
11:51
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
08:53
ПАИ-live с псковским партнером «Яндекс.Такси» состоится сегодня в 15:00
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
10:54
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
Еще новости
Экономика

Псковский филиал Россельхозбанка эмитировал 23 тысячи платёжных карт

По состоянию на 30 июня 2017 года Псковский филиал Россельхозбанка эмитировал 23 тысячи платёжных карт. Прирост с начала года составил 13%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

Наиболее популярны среди псковичей пенсионные карты, которые позволяют получать дополнительный доход к пенсии в размере 7% годовых на остаток средств на счете. Филиалом эмитировано около 4,5 тысячи пенсионных карт. Также востребованы у населения зарплатные карты, которых выпущено порядка 7 тысяч. Владельцы данных карт имеют право на льготное кредитование, для них предусмотрены сниженные ставки по кредитам.

Держателям пластиковых карт Россельхозбанка доступны услуги по снятию и внесению наличных денежных средств, получению выписки об остатке на счете. Также владельцы карт могут рассчитывать на определенные скидки и бонусы при оплате услуг и покупке товаров. С помощью банкомата клиенты могут быстро и легко открыть вклад, оплатить мобильную связь, Интернет.

«На сегодняшний день в области для клиентов Россельхозбанка с учетом партнерской сети доступны 54 банкомата, из которых 43 находятся в г. Пскове. Клиенты Россельхозбанка могут снимать наличные денежные средства в любом банкомате банков-партнеров ПАО «РОСБАНК», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк» без комиссии – комментирует заместитель директора Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Кононов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 июня 2017
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
29 июня 2017
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
29 июня 2017
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
ПАИ-live с псковским партнером «Яндекс.Такси» состоится сегодня в 15:00
29 июня 2017
ПАИ-live с псковским партнером «Яндекс.Такси» состоится сегодня в 15:00
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов 5
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
28 июня 2017
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова 1
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
27 июня 2017
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
27 июня 2017
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт 1

Идет загрузка...