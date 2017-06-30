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Общество

С сегодняшнего дня в Псковской области введены суточные нормы вылова рыбы

Сегодня, 30 июня, вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 мая 2017 года о внесении изменений в правила рыболовства для Западного водного бассейна, который устанавливает нормы вылова водных биоресурсов на территории Псковской области.

Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, при любительском лове в Псковской области (за исключением случаев, когда для определённого вида установлен временный или постоянный запрет на вылов) установлены следующие нормы вылова на одного человека:

Суммарная суточная норма вылова для всех остальных видов водных биоресурсов составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 20 кг. В случае превышения нормы вылов должен быть немедленно прекращён.

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