С сегодняшнего дня в Псковской области введены суточные нормы вылова рыбы

12:16, 30 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 30 июня, вступил в силу приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 мая 2017 года о внесении изменений в правила рыболовства для Западного водного бассейна, который устанавливает нормы вылова водных биоресурсов на территории Псковской области.

Согласно тексту документа, опубликованному на официальном портале правовой информации, при любительском лове в Псковской области (за исключением случаев, когда для определённого вида установлен временный или постоянный запрет на вылов) установлены следующие нормы вылова на одного человека:

сиг — не более 2 экземпляров в Псковско-Чудском водоёме;

— не более 2 экземпляров в Псковско-Чудском водоёме; судак — не более 5 экземпляров в Псковско-Чудском водоёме и в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения;

— не более 5 экземпляров в Псковско-Чудском водоёме и в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения; щука — не более 7 кг в Псковско-Чудском водоёме и не более 5 кг в остальных водоёмах;

— не более 7 кг в Псковско-Чудском водоёме и не более 5 кг в остальных водоёмах; налим — не более 5 кг экземпляров в Псковско-Чудском водоёме и в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения;

— не более 5 кг экземпляров в Псковско-Чудском водоёме и в остальных водных объектах рыбохозяйственного значения; лещ — не более 5 кг в Псковско-Чудском водоёме;

— не более 5 кг в Псковско-Чудском водоёме; угорь — не более 2 экземпляров в Псковско-Чудском водоёме;

— не более 2 экземпляров в Псковско-Чудском водоёме; мотыль — не более 50 грамм в водных объектах рыбохозяйственного значения за исключением Псковско-Чудского водоёма;

— не более 50 грамм в водных объектах рыбохозяйственного значения за исключением Псковско-Чудского водоёма; раки — не более 25 экземпляров в водных объектах рыбохозяйственного значения за исключением Псковско-Чудского водоёма.

Суммарная суточная норма вылова для всех остальных видов водных биоресурсов составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 20 кг. В случае превышения нормы вылов должен быть немедленно прекращён.