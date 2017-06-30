Более 102 тысяч призывников отправлены в войска России

14:18, 30 июня 2017, ПАИ

Более 102 тысяч человек (72% от установленной нормы) отправлены в войска в рамках весеннего призыва в России. Об этом сообщил на расширенном заседании призывной комиссии Амурской области начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров, передает ТАСС.

В. Тонкошкуров отметил, что по итогам прошлого года в сравнении с 2015-м число уклоняющихся от призыва стало меньше на 20%. «Если рассматривать с 2012 года по настоящее время, их число сократилось более чем на половину - на 56,7%", - добавил он.

По словам представителя военного ведомства, уменьшение числа уклоняющихся от службы в армии связано с повышением ее привлекательности и улучшением условий ее прохождения.