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Общество

Особенности капремонта домов в Пскове обсудили представители Регионального оператора

29 июня в Пскове состоялась пресс-конференция, посвященная проекту ССН ПО «Новое ТСЖ», в которой приняли участие председатель ССН ПО Алексей Кириллов, генеральный директор Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко, депутат Псковского областного собрания депутатов Лидия Драгунова, представители ТСЖ Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Регионального оператора - Фонда капитального ремонта.

В ходе пресс конференции были даны разъяснения, касающиеся программы капитального ремонта многоквартирных домов Псковской области, в частности об особенностях капитального ремонта при форме управления многоквартирным домом ТСЖ.

По словам генерального директора Регионального оператора – Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергея Макарченко, активная позиция жителей домов при форме управления многоквартирным домом ТСЖ дает возможность максимально качественно и быстро провести капитальный ремонт дома. «Только от эффективного взаимодействия всех участников системы капитального ремонта, ответственного подхода жителей многоквартирных домов зависит успешная реализация региональной программы», - добавил он.

Свою благодарность Региональному оператору выразила председатель ТСЖ «Труда 55» Тамара Михайлова. «Наш дом был в очень плачевном состоянии, особенно крыша, Фонд капитального ремонта решил наши проблемы»,- пояснила она. Так же, руководитель регионального оператора дал разъяснения по нескольким обращениям граждан, касающимся взаимодействия управляющих компаний с региональным оператором, а именно ситуацию с проблемой доставки платежных документов населению.

Напомним, прием платежей за капитальный ремонт осуществляется во всех отделениях УФПС Псковской области - филиал ФГУП «Почта России», при отсутствии платежных документов собственники помещений могут оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах через терминалы отделений «Сбербанка России», а также с использованием сервиса «Сбербанк онлайн» по номеру лицевого счета.

 

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