Прокурора Псковской области встретили в колонии

13:14, 30 июня 2017, ПАИ

Прокурор Псковской области Сергей Белов в сопровождении заместителя начальника УФСИН по региону Александра Соловьева посетил исправительную колонию № 6, расположенную в поселке Сосновый Бор Себежского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, целью визита была проверка соблюдения уголовно-исполнительного законодательства.

Сопровождали руководителя надзорного ведомства области его заместитель Виктор Борисенко, помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Александр Пчелкин, прокурор по надзору за соблюдением законов в ИУ Псковской области Константин Аброськин и заместитель псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Алексей Савельев.

Представители надзорного ведоства посетили клуб, школу, профессионально-техническое училище, общежития нескольких отрядов осужденных, в том числе отряд с облегченными условиями, провели прием по личным вопросам. Существенных недостатков они не выявили.