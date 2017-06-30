Андрей Турчак предложил провести шестой Форум регионов России и Белоруссии в Псковской области

13:19, 30 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак предложил провести шестой Форум регионов России и Белоруссии, когда принимающей стороной вновь будет Россия, в Псковской области. Об этом он заявил 30 июня в ходе пленарного заседания 4-го Форума регионов двух стран под председательством главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Совета Республики Беларусь Михаила Мясниковича. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковская область и Белоруссия — давние стратегические партнеры, и в рамках пленарного заседания руководитель региона рассказал о результатах двустороннего взаимодействия. Основной итог совместной работы — рост внешнеторгового оборота, отметил Андрей Турчак. В структуре внешнеторгового баланса Псковской области Республика Беларусь занимает лидирующее место среди стран-партнеров, ее доля в товарообороте региона составляет почти 25%. По итогам 2016 года товарооборот Псковской области и Белоруссии составил 115,1 млн долларов. Поставки из Белоруссии — 57,7 млн долларов, а поставки в Белоруссию — 57,4 млн долларов. Российский регион экспортирует в эту страну металлы и изделия из них, машины, оборудование, древесину, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Из Белоруссии в Псковскую область идет продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также минеральные продукты, текстиль, изделия из него, обувь, продукция химической промышленности.

Основные промышленные предприятия региона активно сотрудничают с Белоруссией, рассказал Андрей Турчак. На территории Псковской области зарегистрировано больше сотни предприятий с белорусским капиталом. С 2016 года в Пскове работает Торговый дом «Белорусский», реализован совместный проект в области энергосбережения, в сфере строительства и дорожного хозяйства, АПК.

Также белорусские предприятия — активные поставщики продуктов питания в регион и постоянные участники межрегиональных выставок-ярмарок и ярмарок выходного дня.

Серьезный ресурс двустороннего сотрудничества губернатор Псковской области видит и в сфере малого и среднего бизнеса. Сегодня предприниматели взаимодействуют в рамках Торгово-промышленной палаты Псковской области и регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства. За прошедшие два года фондом организовано более 10 мероприятий для малого и среднего бизнеса в Минске, Витебске, Новополоцке, и Бресте, в которых приняло участие более 50 субъектов малого бизнеса. Пять компаний ведут переговоры о заключении контрактов о взаимных поставках продукции. Андрей Турчак назвал эту форму совместной работы крайне эффективной и выразил надежду на продолжение межрегиональной выставочной деятельности. «Поддерживаю слова Турчака», — откликнулся в ходе пленарного заседания глава Совета Республики Беларусь Михаил Мясникович.

В числе перспективных проектов — строительство объектов, в том числе социальных и жилищных. Опыт строительства в регионе у белорусов уже есть. В этом году под Псковом откроется новая школа, построенная при участии белорусских строителей и с использованием белорусских стройматериалов.

Кроме того, губернатор Андрей Турчак пригласил белорусские предприятия принять участие в кооперационных проектах в сфере высоких технологий и инноваций, которые реализуются на базе ОЭЗ «Моглино», и в рамках промышленного электротехнического кластера с центром в городе Великие Луки.