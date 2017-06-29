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Экономика

Более 200 тонн запрещённых грибов и фруктов уничтожены за месяц в Псковской области

С 1 по 30 июня на полигонах твердых бытовых отходов Псковской области уничтожены 17 партий подкарантинных грузов весом более 212 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Товар был незаконно ввезен на территорию Российской Федерации в июне 2017 года.

Фото rshn-tver.ru

Напомним, растительная  продукция (яблоки, груши, грибы шампиньоны), выращенная в Польше и Нидерландах, была выявлена в ходе совместных с правоохранительными органами региона мероприятий.  

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