Более 200 тонн запрещённых грибов и фруктов уничтожены за месяц в Псковской области

13:32, 30 июня 2017, ПАИ

С 1 по 30 июня на полигонах твердых бытовых отходов Псковской области уничтожены 17 партий подкарантинных грузов весом более 212 тонн. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Товар был незаконно ввезен на территорию Российской Федерации в июне 2017 года.

Напомним, растительная продукция (яблоки, груши, грибы шампиньоны), выращенная в Польше и Нидерландах, была выявлена в ходе совместных с правоохранительными органами региона мероприятий.