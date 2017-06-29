Администрация Псковской области и правительство Белоруссии подписали договор о сотрудничестве

13:37, 30 июня 2017, ПАИ

Администрация Псковской области и правительство Республики Белоруссии подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Церемония состоялась 30 июня в Москве, в рамках пленарного заседания 4-го Форума регионов России и Белоруссии. С российской стороны документ подписал губернатор Псковской области Андрей Турчак, со стороны Белоруссии — заместитель премьер-министра Республики Владимир Семашко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно документу, стороны договорились в рамках своей компетенции о создании необходимых организационных, финансово-экономических и правовых условий для осуществления деятельности совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес.

Также они будут способствовать развитию торгово-экономических отношений, сотрудничеству в области научно-технической деятельности, культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма, регулярному обмену творческими коллективами, взаимодействию между молодежными и другими общественными организациями, а также проведению ярмарок, выставок и аукционов.

Ранее сообщалось, что четвертый Форум регионов России и Белоруссии проходит 29-30 июня в Москве. Делегацию Псковской области возглавляет губернатор региона Андрей Турчак. В рамках пленарного заседания он рассказал об основных итогах совместной деятельности с белорусской стороной.

Также сегодня в работе Форума примут участие президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Они проведут совместное заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.