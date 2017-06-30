Избирательная комиссия Псковской области заверила списки трех политических партий

14:05, 30 июня 2017, ПАИ

З0 июня Избирательная комиссия Псковской области на своем 11-м заседании единогласно заверила списки кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу № 8 (Великие Луки), выдвинутыми избирательными объединениями региональных отделений политических партий КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2017 года пройдут дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

Самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов избирательными объединениями на дополнительных выборах депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 будет проходить в течении 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов и закончится 7 июля.

Ранее, 23 июня Псковский региональный избирком заверил список кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва на дополнительных выборах, выдвинутого партией "Яблоко" по одномандатному избирательному округу № 8.