Более трех тысяч литров алкоголя изъяли полицейские у жителя Острова

14:05, 30 июня 2017, ПАИ

Более трех тысяч литров спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности изъяли полицейские у жителя города Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся данным, в Острове в ангаре по улице Балтийской 30-летний местный житель незаконно хранил алкогольную продукцию. По его словам, она была доставлена из Санкт-Петербурга с целью дальнейшей реализации.

Стражи порядка изъяли 3203 литра спиртосодержащей продукции, которая хранилась в пятилитровых канистрах.

Образцы алкоголя направлены для проведения необходимой экспертизы. По данному факту проводится проверка.