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Происшествия

Более трех тысяч литров алкоголя изъяли полицейские у жителя Острова

Более трех тысяч литров спиртосодержащей продукции  с признаками контрафактности  изъяли полицейские у жителя города  Острова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото 60.мвд.рф

Фото 60.мвд.рф

По имеющимся данным,  в Острове в ангаре  по улице Балтийской  30-летний местный житель незаконно хранил алкогольную продукцию. По его словам, она была доставлена из Санкт-Петербурга с целью  дальнейшей реализации.

Фото 60.мвд.рф

Стражи порядка изъяли 3203 литра спиртосодержащей продукции, которая хранилась в пятилитровых канистрах.

Фото 60.мвд.рф

Фото 60.мвд.рф

Образцы алкоголя направлены для проведения необходимой экспертизы. По данному факту проводится проверка.

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