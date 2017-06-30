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Политика

Лидеру псковского реготделения «Российской партии народного управления» грозит штраф в 25 тысяч

Псковское региональное отделение партии «Российская партия народного управления», в нарушении требований Федерального закона «О политических партиях», не предоставило в Избирательную комиссию Псковской области сведения о поступлении и расходовании средств за 1 квартал 2017 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе избиркома, это было установлено в ходе проверочных мероприятий.

В соответствии с законодательством и положением о контрольно-ревизионной службе на заседании областного избиркома были рассмотрены итоги по результатам проверки сведений о поступлении и расходовании средств за 1 квартал 2017 года региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории Псковской области и принято решение о составлении протокола об административном правонарушении на руководителя регионального отделения политической партии «Российская партия народного управления» по статье 5.64 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф в размере до 25000 рублей.

Напомним, всего на территории Псковской области зарегистрировано 49 региональных отделений политических партий.

С 3 июля по 31 июля Избирательная комиссия Псковской области проводит прием сведений о поступлении и расходовании средств за 2 квартал 2017 года региональных отделений политических партий.

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