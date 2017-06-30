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Общество

Многоквартирный дом с печным отоплением по Зональному шоссе будет подключен к центральной теплосети Пскова

Вопрос подключения дома Зональное шоссе, 7 к системе теплоснабжения обсудили 30 июня в администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Во встрече, которую провел глава администрации города Игорь Калашников, приняли участие его заместитель Светлана Исекеева, депутат Псковской городской Думы по округу № 1 Владимир Коваленко, директор Псковских тепловых сетей Александр Коростелев, жители дома, а также представитель застройщика, ведущий работы на соседнем участке.

На Зональном шоссе строится новый многоэтажный дом. Теплопровод к нему проходит в нескольких метрах от дома № 7, который в настоящее время имеет печное отопление. Жители высказали пожелание подключить их дом к этим тепловым сетям.

Фото pskovgorod.ru

Александр Коростелев пояснил, что подключение дома № 7 к новой теплотрассе по техническим параметрам не представляется возможным. В качестве решения он предложил подвести тепло от дома № 9 с помощью надземных сетей.

Подвод теплоэнергии к дому возьмет на себя муниципалитет, а проект внутридомовых и внутриквартирных сетей и их строительство будет задачей жильцов. С таким решением согласились все участники встречи. При этом депутат Владимир Коваленко подтвердил готовность курировать вопрос до момента запуска тепла в дом: организовать собрания собственников для принятия общего решения, помочь с выбором наиболее оптимального по цене варианта внутридомовой системы теплоснабжения.

Поставленную задачу планируют осуществить к началу отопительного сезона в 2018 году.

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