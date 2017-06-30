Андрей Агапов: Полигона ТБО в Карамышевской волости не будет

14:51, 30 июня 2017, ПАИ

Полигон для хранения твердых бытовых отходов (ТБО) в Карамышевской волости Псковского района, несмотря на сообщения СМИ, строить не планируется. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Андрей Агапов заявил сегодня, 30 июня, в ходе заседания рабочей группы по обращению с ТБО в Псковской области.

По его словам, до 1 января 2019 года должны быть приняты новые схемы обращения с ТБО. Он напомнил, что комитетом была разработана соответствующая «дорожная карта».

Создаётся конкурсная комиссия по выбору регионального оператора по обращению с ТБО. Оператор должен быть выбран к лету 2018 года.

Андрей Агапов также отметил, что некоторые муниципалитеты до сих пор не предоставили информацию о возможных земельных участках для потенциального размещения мусороперерабатывающих заводов или полигонов, а также данные о ежегодных объёмах принимаемых отходов. Речь идет о Великолукском, Новосокольническом, Порховском и Псковском районах. Вице-губернатор Александр Кузнецов потребовал предоставить информацию до 5 июля.

Андрей Агапов также рассказал, что комитет по строительству и ЖКХ активно участвует в устранении несанкционированных свалок по проекту ОНФ. На контроле находится более 80 свалок, уже более 15 ликвидировано.