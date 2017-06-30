Партизанский марафон соберет жителей разных городов в Дедовичском районе

15:03, 30 июня 2017, ПАИ

1 июля в Дедовичском районе состоится партизанский марафон по маршруту Великого Обоза, спасшего тысячи жизней в блокадном Ленинграде. Как сообщил организатор мероприятия, гендиректор компании «Эркер» Айдар Нуриев 30 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», пока на участие зарегистрировались 60 человек, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это, конечно, для нас пока мало. Мы дали информацию, что каждый житель Псковской области может прийти с паспортом и зарегистрироваться», - отметил Айдар Нуриев и добавил, что возрастных ограничений нет — здесь ждут спортсменов-любителей «от 4-х лет до бесконечности». Он рассказал, что регистрация пройдет с 10:00 до 11:00. После этого начнутся забеги. На марафон планируют приехать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Киева (Украина).

К организации мероприятия привлечены местные волонтеры и определенное количество военных из 76-й дивизии. На трассе установлены 5 пунктов питания. «По прибытию на финиш - вода, чай, печенькии, Это все стандартно», - сказал Айдар Нуриев.

Также запланирована концертная программа. «Мы пригласили автозвук - тюнингованные автомобили на каждые 2 км пути», - отметил организатор.

Победители на каждой дистанции будут награждены кубками или дипломами. Также марафонцам будут вручать медали. «Медаль останется на всю жизнь, передатся детям, внукам», - заметил Айдар Нуриев.

В свою очередь замруководителя областного комитета по физической культуре и спорту Алексей Орлов подчеркнул, что с каждым годом количество псковичей, занимающихся физической культурой, растет. «Очень важно, что инициаторами таких мероприятий становятся общественные организации, а не государственные. Чем больше будет таких мероприятий, тем больше людей будут заниматься физической деятельностью. Радует, что марафон проходит в Дедовичском районе. Районы у нас не избалованы такими мероприятиями», - сказал он.