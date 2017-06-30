Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа

14:56, 30 июня 2017, ПАИ

30 июня аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Псков», совместно со службами экстренного реагирования Пскова провела учебно-тренировочное занятие с выездом на место условного происшествия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В ходе занятия были отработаны действия аварийной бригады при поступлении заявки о загазованности подвала многоквартирного жилого дома. Газовики провели обследование трассы подземного газопровода, выявили место его повреждения и локализовали предполагаемую аварию. При участии представителей всех городских служб, на месте ЧП были проведены работы по условному отключению аварийного объекта от всех коммуникаций.

«При реальном ЧП очень важно, чтобы действия всех членов бригады были максимально скоординированы и последовательны. Учебно-тренировочные занятия позволяют нам отработать все навыки до автоматизма, а также выявить и устранить все возможные замечания, - отметил начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков» Алексей Нестеров.