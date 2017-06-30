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Общество

В Псковской области задумались о «Снежном десанте» по следам ленинградского обоза

В феврале в Дедовичском районе планируют организовать «Снежный десант» по следам партизанского ленинградского обоза и ожидают участников из трех регионов. Об этом сообщил организатор первого легкоатлетического пробега, посвящённого созданию партизанского края, Игорь Тарасов 30 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Дедовичском районе состоится партизанский марафон по знаменитому маршруту Великого Обоза, спасшего тысячи жизней в блокадном Ленинграде. На участие в нем зарегистрировались 60 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева (Украина).

Организатор спортивного мероприятия, гендиректор компании «Эркер» Айдар Нуриев рассказал, что утром для гостей будет проведена экскурсия по Дедовичам. Они посетят Псковскую ГРЭС, местную церковь, водохранилище.

«Мы не лезем в бюджет города, района, за это у нас хорошее отношение от них. Мы берем стартовые взносы с участников, и если мы набираем определенную сумму - то мы его проводим», - обратил внимание А. Нуриев и уточнил, что москвичей и петербуржцев взнос составляет 800 рублей, а для жителей Псковской области — всего 300 рублей при предъявлении паспорта с пропиской.

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