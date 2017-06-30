Победитель международного марафона «Белые ночи»: Бег в России становится модным спортивным занятием

15:34, 30 июня 2017, ПАИ

Партизанский марафон в Дедовичском районе свидетельствует о том, что бег в России становится модным спортивным занятием, заявил двукратный победитель международного марафона «Белые ночи» Михаил Быков 30 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Дедовичском районе состоится партизанский марафон по знаменитому маршруту Великого Обоза, спасшего тысячи жизней в блокадном Ленинграде. На участие в нем зарегистрировались 60 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева (Украина).

«Санкт-Петербург и Москва кишат такими мероприятиями. Появление таких мероприятий здесь говорит о том, что бег как спортивное занятие становится модным. Если в глубинке будут проводить подобные марафоны, то они будут набирать массовость. Если еще грамотно афишировать, то будет больше участников», - прокомментировал Михаил Быков. Он привел в пример пробег в Выборге, который собирает от 500 до 1000 человек. «Интерес поучаствовать в мероприятии с патриотическим уклоном только возрастает», - заметил спортсмен.