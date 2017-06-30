0
14:56
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
14:10
Мужчина на кухне - 2.0. № 13: Псковский сувенир
13:57
Девушек топлесс ждут на псковском «Мотосаммите»
12:44
Арсений Вязьменов пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
12:16
С сегодняшнего дня в Псковской области введены суточные нормы вылова рыбы
11:10
Кавер-группа «RadioBand» выступит с песнями 80-х в День города в Пскове
10:12
Град ожидается сегодня в Псковской области
Еще новости
Общество

Победитель международного марафона «Белые ночи»: Бег в России становится модным спортивным занятием

Партизанский марафон в Дедовичском районе свидетельствует о том, что бег в России становится модным спортивным занятием, заявил двукратный победитель международного марафона «Белые ночи» Михаил Быков 30 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Ранее сообщалось, что 1 июля в Дедовичском районе состоится партизанский марафон по знаменитому маршруту Великого Обоза, спасшего тысячи жизней в блокадном Ленинграде. На участие в нем зарегистрировались 60 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева (Украина).

«Санкт-Петербург и Москва кишат такими мероприятиями. Появление таких мероприятий здесь говорит о том, что бег как спортивное занятие становится модным. Если в глубинке будут проводить подобные марафоны, то они будут набирать массовость. Если еще грамотно афишировать, то будет больше участников», - прокомментировал Михаил Быков. Он привел в пример пробег в Выборге, который собирает от 500 до 1000 человек. «Интерес поучаствовать в мероприятии с патриотическим уклоном только возрастает», - заметил спортсмен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
30 июня 2017
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
Девушек топлесс ждут на псковском «Мотосаммите»
30 июня 2017
Девушек топлесс ждут на псковском «Мотосаммите» 3
Арсений Вязьменов пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»
30 июня 2017
Арсений Вязьменов пожелал оказаться среди участников «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017» 1
С сегодняшнего дня в Псковской области введены суточные нормы вылова рыбы
30 июня 2017
С сегодняшнего дня в Псковской области введены суточные нормы вылова рыбы 3
Кавер-группа «RadioBand» выступит с песнями 80-х в День города в Пскове
30 июня 2017
Кавер-группа «RadioBand» выступит с песнями 80-х в День города в Пскове
Град ожидается сегодня в Псковской области
30 июня 2017
Град ожидается сегодня в Псковской области
Абоненты Tele2 теперь на Карибах в роуминге сети Digicel
30 июня 2017
Абоненты Tele2 теперь на Карибах в роуминге сети Digicel 1
Запретить курение возле подъездов жилых домов предлагают сенаторы
29 июня 2017
Запретить курение возле подъездов жилых домов предлагают сенаторы

Идет загрузка...