0
15:43
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
15:01
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:56
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
14:13
Курс на отпуск
11:51
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
08:53
ПАИ-live с псковским партнером «Яндекс.Такси» состоится сегодня в 15:00
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
Еще новости
Экономика

700 миллионов планирует инвестировать потенциальный оператор по обращению с ТБО в южной зоне Псковской области

700 миллионов рублей планирует инвестировать в регионе компания «Эко-Альянс», претендующая на то, чтобы стать оператором по обращению с ТБО в южной зоне Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания рабочей группы по обращению с ТБО в Псковской области, которое проходит сегодня, 30 июня, в администрации региона.

По словам инвестора, в сумму порядка  250-300 млн рублей оценивается строительство полигона ТБО, остальные средства пойдут на организацию автоматизированной обработки отходов. Срок окупаемости проекта инвестор оценивает в 10 лет, срок ввода в эксплуатацию – 3 года. Южная зона производит 376 452 кубометров отходов в год.

Новый полигон может быть размещен под Великими Луками, у деревни Бабки. На данный момент там уже есть полигон с дебетом 20-30 лет. Кроме того, в Опочке и Бежаницах появятся мусороперегрузочные станции для ближайших районов.

Представитель ООО «Эко-Альянс» сообщил, что в среднем по России тариф за утилизацию ТБО составляет 700-750 рублей за кубометр. По расчетам компании, в случае реализации проекта тариф должен составить 500-550 рублей. При этом сейчас в регионе его размер для граждан - около 220 рублей.

Однако докладчик пояснил, что сейчас низкий размер тарифа во многом компенсируется более высокой стоимостью вывоза коммерческого мусора, однако в ближайшее время тариф должен стать общим. При этом он заявил, что если сейчас жильцы многоквартирных домов платят за вывоз мусора порядка 35 рублей в месяц, то после начала реализации проекта эта сумма вырастет до 60-70 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
30 июня 2017
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 июня 2017
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
29 июня 2017
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
29 июня 2017
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
ПАИ-live с псковским партнером «Яндекс.Такси» состоится сегодня в 15:00
29 июня 2017
ПАИ-live с псковским партнером «Яндекс.Такси» состоится сегодня в 15:00
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов 5
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
28 июня 2017
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова 1
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
27 июня 2017
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика

Идет загрузка...