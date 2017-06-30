700 миллионов планирует инвестировать потенциальный оператор по обращению с ТБО в южной зоне Псковской области

15:20, 30 июня 2017, ПАИ

700 миллионов рублей планирует инвестировать в регионе компания «Эко-Альянс», претендующая на то, чтобы стать оператором по обращению с ТБО в южной зоне Псковской области. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания рабочей группы по обращению с ТБО в Псковской области, которое проходит сегодня, 30 июня, в администрации региона.

По словам инвестора, в сумму порядка 250-300 млн рублей оценивается строительство полигона ТБО, остальные средства пойдут на организацию автоматизированной обработки отходов. Срок окупаемости проекта инвестор оценивает в 10 лет, срок ввода в эксплуатацию – 3 года. Южная зона производит 376 452 кубометров отходов в год.

Новый полигон может быть размещен под Великими Луками, у деревни Бабки. На данный момент там уже есть полигон с дебетом 20-30 лет. Кроме того, в Опочке и Бежаницах появятся мусороперегрузочные станции для ближайших районов.

Представитель ООО «Эко-Альянс» сообщил, что в среднем по России тариф за утилизацию ТБО составляет 700-750 рублей за кубометр. По расчетам компании, в случае реализации проекта тариф должен составить 500-550 рублей. При этом сейчас в регионе его размер для граждан - около 220 рублей.

Однако докладчик пояснил, что сейчас низкий размер тарифа во многом компенсируется более высокой стоимостью вывоза коммерческого мусора, однако в ближайшее время тариф должен стать общим. При этом он заявил, что если сейчас жильцы многоквартирных домов платят за вывоз мусора порядка 35 рублей в месяц, то после начала реализации проекта эта сумма вырастет до 60-70 рублей.