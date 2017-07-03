Прайс на размещение агитационных материалов в СМИ Медиахолдинга Псковской области на выборах 10 сентября
Государственное предприятие Псковской области «Медиа-холдинг Псковской области» предлагает размещение агитационно-информационных материалов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Размещение материалов предлагается в таких СМИ, как сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда – ВЕЧЕ», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты. Псков», радиостанции «7 небо» и «Радио Дача».
Полный прайс на размещение материалов можно скачать здесь>>