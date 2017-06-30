27 осужденных псковского УФСИН получили аттестаты об образовании

16:08, 30 июня 2017, ПАИ

Итоги 2016-2017 учебного года подвели в учреждениях УФСИН России по Псковской области. В ИК-3 (поселок Идрица), ИК-5 и СИЗО-2 (Великие Луки) прошли мероприятия по вручению документов об образовании. В этом году выпускниками учебно-консультационных пунктов стали 27 осужденных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В мероприятиях приняли участие сотрудники воспитательных служб и преподавательский состав учебно-консультационных пунктов. Они поздравили выпускников с успешным окончанием учебного года, получением аттестатов и пожелали удачи. В ответ ученики поблагодарили учителей за работу и полученные знания.

По итогам сдачи государственной итоговой аттестации 21 осужденному (ИК-3 -7 человек, ИК-5 – 12 человек, СИЗО-2 – 2) выдали аттестаты о среднем общем образовании (12 класс), шести осужденным (ИК-3 – 4 человека, ИК-5 – 2 человека) – аттестаты об основном общем образовании.

Напомним, согласно уголовно-исполнительному законодательству РФ основное общее образование в исправительных учреждениях получают все осужденные, не достигшие 30 лет. Прохождение общеобразовательного курса в местах лишения свободы является одним из средств ресоциализации осужденных и из социальной адаптации после освобождения.