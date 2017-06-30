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Экономика

В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек

В рамках всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» в Пскове предлагают установить контейнеры для сбора батареек, термометров, ртутных и современных энергосберегающих ламп. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания рабочей группы по управлению ТБО, которое проходит сегодня, 30 июня, в региональной администрации.

Представитель ООО «Первый экологический сервис» Никита Захаров рассказал, что специализированный контейнер для раздельного сбора и временного хранения опасных отходов «Экобокс» - единственный сертифицированный в России контейнер для таких задач. Он может устанавливаться в шаговой доступности от домов, антивандален, обслуживается 2 раза в месяц, вмещает 350 ламп и 30 килограммов батареек. При этом конструкция контейнера такова, чтобы лампы и градусники не разбивались.

Проект реализуется уже в 12 субъектах России.

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