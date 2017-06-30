Усадьбу Корвин-Круковских в Великолукском районе ждёт реставрация за 25 млн рублей
Объявлен конкурс на реставрацию памятника истории и культуры федерального значения «Усадьба Корвин-Круковских» (XIX век), расположенного в деревне Полибино Великолукского района. Информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком работ на этом объекте культурного наследия выступило ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Максимальная цена контракта составляет 25 млн рублей.
Срок выполнения реставрации — до 20 декабря 2017 года.