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Культура

Усадьбу Корвин-Круковских в Великолукском районе ждёт реставрация за 25 млн рублей

Объявлен конкурс на реставрацию памятника истории и культуры федерального значения «Усадьба Корвин-Круковских» (XIX век), расположенного в деревне Полибино Великолукского района. Информация размещена на сайте госзакупок.

Фото radzima.org

Заказчиком работ на этом объекте культурного наследия выступило ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Максимальная цена контракта составляет 25 млн рублей.

Срок выполнения реставрации — до 20 декабря 2017 года.

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