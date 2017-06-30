Первый этап Кубка Псковской области по велоспорту состоится 1 июля в «Мальской долине»

16:37, 30 июня 2017, ПАИ

1 июля в Печорском районе в деревне Рогово, на базе парка спорта и отдыха «Мальская долина», пройдет 1-й этап Кубка Псковской области по велоспорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Они отметили, что марафон проводится уже в шестой раз, но каждый раз меняет свой статус. В соревнованиях участвуют как профессиональные гонщики, так и любители из Москвы, Санкт-Петербурга, Струг Красных, Великого Новгорода и Екатеринбурга. Всего заявлено около 50-ти участников.

«Трасса от 30 до 35 км. Насыщенная, интересная, пригодная для начинающих. Мужчины едут два круга, женщины - один», - рассказали организаторы.

Регистрация участников начнется в 11:00, заезды стартуют в 12:00.

Кроме того, 1 июля в Себеже пройдет Чемпионат и первенство Псковской области по баскетболу 3х3 (стритбол). Торжественное открытие начнется в 11:00.