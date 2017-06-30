Сенатор от Псковской области прокомментировала новый пенсионный законопроект

16:16, 30 июня 2017, ПАИ

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова прокомментировала законопроект о сокращении сроков пересчета пенсий пенсионерам, уволившимся с работы, одобренный верхней палатой российского парламента. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сенатора, по словам Елены Бибиковой «цель закона - сохранение прав пенсионеров на получение страховой пенсии в полном объеме в случае прекращения работы». Елена Бибикова - член комитета по социальной политике Совета Федерации и один из инициаторов данного законопроекта.

Отметим, что в 2016 году была введена норма, в соответствии с которой индексация страховой пенсии производится только неработающим пенсионерам. Но выплата пенсии с учетом индексации осуществлялась не сразу после увольнения, а по истечении времени, необходимого органам Пенсионного фонда РФ для получения от страхователей информации, ее обработки и отражения в системе персонифицированного учета, а так же вынесения решения и оформления выплатных документов в рамках пенсионного процесса. Поэтому срок начала выплаты пенсии с учетом индексации неработающем пенсионеру, отодвигался в зависимости от даты увольнения на 3-4 месяца, в течение которых неработающему пенсионеру пенсия выплачивается как работающему, без учета индексации.

«Этот факт вызвал массовые недовольства и жалобы, - сказала Елена Бибикова, - А новый законопроект предусматривает выплату пенсии уволившемуся пенсионеру, в проиндексированных размерах, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. При этом все действующие административные процедуры сохраняются».

Таким образом, устраняется несправедливость по отношению к работающим пенсионерам в части индексации пенсии при увольнении их с работы. Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.