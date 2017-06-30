К декабрю проезжая часть на Вокзальной в Пскове станет ровнее

17:58, 30 июня 2017, ПАИ

До 1 декабря 2017 года в Пскове планируют отремонтировать улицу Вокзальную. Работы будут проводиться на участке от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 12 млн 484 тысячи 582 рубля, источник финансирования - средства федерального и городского бюджетов в рамках программы развития и содержания улично-дорожной сети Пскова.

К указанному сроку на проезжей части улицы Вокзальной должен появиться новый асфальт. Также будут обновлены тротуары и заменен бортовой камень.