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Уклонист от военной службы задержан в Великих Луках

В Великих Луках задержан молодой человек, уклоняющийся от военной службы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Во время патрулирования на улице Толстого сотрудники Росгвардии обратили внимание на молодого человека, который по приметам был похож на разыскиваемого. При проверке документов этот факт подтвердился.

18-летний молодой человек был задержан и доставлен в Следственный комитет по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ.
 

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