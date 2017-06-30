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Общество

Вопрос осуществления общественного контроля обсудили сегодня в Пскове

В Общественной палате Псковской области прошел обучающий семинар для членов общественных советов, созданных при органах исполнительной власти и местного самоуправления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В центре внимания был рассмотрен вопрос осуществления общественного контроля. Принять участие в этом мероприятии организаторы пригласили и представителей Общественных советов при УМВД России по Псковской области  и УМВД России по городу Пскову.

Также в ходе общения были рассмотрены правовые основы деятельности советов, а также проанализированы различные формы работы, особенности  их освещения  в СМИ. Собравшиеся поделились опытом организации деятельности общественных советов, обсудили различные подходы к совершенствованию общественной экспертизы законопроектов, внесли предложения для выработки единых критериев оценки качества работы.

По мнению секретаря Общественной палаты региона Валерия Павлова, деятельность общественного совета может быть признана эффективной, если она в первую очередь строго соответствует законодательству Российской Федерации и не нарушает  морально-этические нормы.

В свою очередь, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Меружан Вермишян подчеркнул, что для успешного функционирования общественных советов важно, чтобы в них входили люди, уже имеющие определенный практический опыт подобного рода деятельности.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев в своем выступлении на семинаре выразил уверенность в том, что такие встречи помогут членам общественных советов эффективнее реализовывать свои возможности и полномочия. 

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