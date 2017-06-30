Международный пиратский фестиваль пройдет в псковском Пустом Бору
Международный пиратский фестиваль «Пиратская Бухта III» пройдет в Порховском районе 28-30 июля, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
На фестиваль ожидается порядка 500 гостей — членов клубов исторической реконструкции и мото-клубов, фолк- и рок-музыкантов, танцоров, крафт-мастеров и других творческих и веселых людей. Праздник состоится на закрытой территории турбазы «Салют» в деревне Пустой Бор Порховского района. Все желающие могут разместиться в палаточном городке или снять домик.
В программе фестиваля:
- концерт группы Всё_CRAZY (Минск, Беларуссия);
- выступление Театра огня «Бор Хейм»;
- концерт барабанщиков Dream Percussion;
- дискотека «На Абордаж!!!»;
- жаркая SALSA от La Casa Loca;
- пиратский волейбол и зарядка от Фитнес-клуба INFINITY;
- ярмарка мастеров-пиратов «Таверна «Тортуга»;
- детский пиратский квест от AVON;
Следите за новостями в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» и в Instagram.
Фестиваль проводится при информационной поддержке Псковского агентства информации.