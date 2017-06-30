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Общество

Международный пиратский фестиваль пройдет в псковском Пустом Бору

Международный пиратский фестиваль «Пиратская Бухта III» пройдет в Порховском районе 28-30 июля, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

На фестиваль ожидается порядка 500 гостей — членов клубов исторической реконструкции и мото-клубов, фолк- и рок-музыкантов, танцоров, крафт-мастеров и других творческих и веселых людей. Праздник состоится на закрытой территории турбазы «Салют» в деревне Пустой Бор Порховского района. Все желающие могут разместиться в палаточном городке или снять домик.

В программе фестиваля:

- концерт группы Всё_CRAZY (Минск, Беларуссия); 

- выступление Театра огня «Бор Хейм»

- концерт барабанщиков Dream Percussion

- дискотека «На Абордаж!!!»;

- жаркая SALSA от La Casa Loca

- пиратский волейбол и зарядка от Фитнес-клуба INFINITY

- ярмарка мастеров-пиратов «Таверна «Тортуга»;

- детский пиратский квест от AVON

- пиратский пряник «Витязь»

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Фестиваль проводится при информационной поддержке Псковского агентства информации.

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