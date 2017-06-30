Английские СМИ не рекомендуют футбольным фанатам ездить в Псков

17:18, 30 июня 2017, ПАИ

Британское новостное издание The London Weekly опубликовало статью под названием «Чего европейцы должны бояться в Петербурге во время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу: Истина и вымысел». Как сообщают российские СМИ, автор публикации, в частности, не рекомендует английским фанатам ездить в соседние города, такие, как Псков, Новгород и Выборг. В качестве причины называется отсутствие в них достаточного количества полицейских.

Также англичанам не советуют питаться в небольших кафе и ресторанах Петербурга, ездить в общественном транспорте по причине высокой вероятности совершения терактов, покупать вещи и продукты на рынках, а также уходить далеко за пределы центра города.