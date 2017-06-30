Псковского полицейского признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями

19:43, 30 июня 2017, ПАИ

Псковского полицейского признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Псковской области.

По данным следствия, 28 мая 2015 года полицейский получил от ребенка, пострадавшего от действий педофила, а также его сестры сообщение о сексуальном насилии. Однако, не желая проводить какие-либо проверочные мероприятия, проигнорировал данный факт, тем самым укрыв преступление от учета. В результате совершивший преступление злоумышленник не был своевременно привлечен к ответственности, что повлекло возможность совершения им нового особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности все того же малолетнего ребенка.

Напомним, что в ночь на 20 сентября 2015 года педофил находился с пришедшим к нему в гости 13-летним сыном его бывшей жены в подвальном помещении одного из многоквартирных домов в Пскове. Воспользовавшись тем, что ребенок в силу уровня развития не мог понимать характер и значение совершаемых с ним действий, а также оказывать сопротивление, вовлек малолетнего в карточную игру и, используя его проигрыш как повод, объявил, что совершит с ним акт мужеложства. Затем, заперев ребенка в подвале на навесной замок, пошел за спиртным.

В это время мимо подвала проходили две молодые учительницы, которые, услышав крики о помощи и детский плач, вынудили вернувшегося к подвалу мужчину освободить мальчика, после чего убежали с ним к расположенному неподалеку ресторану. Ребенок чудом был спасен.

В дальнейшем, благодаря помощи посетителей указанного заведения, которые все это время отбивали ребенка от рук злоумышленника, было организовано его преследование и задержание вместе с прибывшим на место происшествия полицейским. Желая лишить жизни догнавшего его полицейского, он, несмотря на предупредительные выстрелы в воздух, имеющимся при себе ножом пытался нанести ему удары, однако сотрудник, обладая приемами самообороны, увернулся. Отражая очередное нападение, полицейский выстрелил в него из табельного оружия, ранив в ногу. После второго выстрела в поясницу, когда обвиняемый с ножом в руках повернулся в сторону окруживших его посетителей ресторана, он упал на землю и больше не смог совершать активных действий.

С огнестрельными ранениями туловища и ноги он был госпитализирован в больницу, после чего по ходатайству следствия заключен под стражу.

Именно тогда в ходе расследования был установлен факт нарушения этим человеком половой неприкосновенности все того же ребенка 27 мая 2015 года при аналогичных обстоятельствах. Изучение личности данного лица показало, что 27 лет назад он был признан виновным в нарушении половой неприкосновенности и убийстве 13-летнего ребенка и приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. В дальнейшем он был помилован и наказание ему заменено на 20 лет тюрьмы.

В рамках расследования уголовного дела помимо основного направления работы по изобличению виновного, сбору доказательств, следствием был проведен комплекс мероприятий по установлению причин и условий, способствовавших совершению данного преступления.

В первую очередь была оказана специализированная медицинская и психологическая помощь несовершеннолетнему, ставшему жертвой преступного посягательства. По результатам совещаний с руководителями органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних приняты дополнительные организационные меры по линии управления образования, органов социальной защиты населения, областного комитета по здравоохранению и фармации.

Восемь сотрудников органов внутренних дел привлечено к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей в части не выявления лиц, подпадающих под действие административного надзора и не принятие должных мер по первому случаю надругательства над ребенком, хотя в ходе следствия достоверно установлено, что такая информация в отдел полиции поступала.

В 2016 году педофил был приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время решением Псковского городского суда полицейский признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в укрывательстве особо тяжкого преступления. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы, условно, с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении оперуполномоченного отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в укрывательстве особо тяжкого преступления (часть 1 статья 285 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, после вступления приговора суда в законную силу виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел.