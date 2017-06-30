Власти Пскова поздравили коллектив областного Арбитражного суда с юбилеем

20:44, 30 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 30 июня, в торжественной обстановке и с награждением лучших работников Арбитражный суд Псковской области отмечает 25-летие со дня образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Наш суд сегодня - это сплав молодости и опыта. Именно такое сочетание помогает нам второй год подряд занимать лидирующие позиции на Северо-Западе», - сказал в приветственном слове председатель Арбитражного суда Псковской области Фёдор Тимаев.

Судей и работников Арбитражного суда региона поздравила вице-губернатор Вера Емельянова: «В становлении такой крупной системы как арбитражное судопроизводство начальный период очень сложен. И эти годы вы работали с полной отдачей - ответственно и профессионально. Благодарю вас за добросовестный труд и желаю всегда быть на высоте!»

От имени главы Пскова, депутатов городской Думы поздравления принес заместитель главы города Владимир Воробьев. Он вручил председателю суда Фёдору Тимаеву приветственный адрес, а особо отличившимся на службе работникам судебной системы благодарственные письма. К поздравлениям присоединился глава администрации Пскова Игорь Калашников.

«Ваша работа строится на принципах соблюдения прав и свобод граждан, предпринимателей, организаций и предприятий, независимого и справедливого судебного разбирательства, поддержания законности. Позвольте поблагодарить Вас за ответственный и компетентный труд, за верность букве закона и судейской этике», - сказал Владимир Воробьев.

Напомним, до июня 1992 года в Псковской области, как и в других субъектах Российской Федерации, действовал Госарбитраж Псковской области. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1991 года «О введении в действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде» Госарбитраж, а также ведомственные арбитражи были упразднены и в 1991-1992 годах созданы арбитражные суды. В настоящее время Арбитражный суд Псковской области располагается в новом здании, оснащенном современной техникой и комфортными условиями для осуществления правосудия.