Фальшивые царские золотые монеты приобрел у мошенника великолучанин

20:05, 30 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках мошенник продал местному жителю поддельные царские монеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 28 июня, днем, житель Великих Лук на проспекте Ленина приобрел у незнакомого мужчины 46 "царских" золотых монет, относящихся, якобы, к разным историческим периодам российской империи. Незнакомец пояснил, что это золото из клада, который он нашел при раскопках. Горожанин отдал за эти монеты 50 тысяч рублей и мобильный телефон.

Однако, после возвращения домой уже при детальном изучении приобретенной «коллекции» у великолучанина возникли серьезные сомнения в подлинности монет. Он обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего.