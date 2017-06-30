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Общество

Профилактические мероприятия провели в детском лагере сотрудники псковского МЧС

29 июня в оздоровительном лагере «Имени космонавтов», расположенном недалеко от города Печоры Псковской области, сотрудники псковского МЧС провели профилактическое занятие по пожарной безопасности, электробезопасности, а также учебную эвакуацию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления МЧС России по Псковской области.

Огнеборцы пожарно-спасательной части города Печоры продемонстрировали надевание боевой одежды. Также были проведены соревнования по прокладыванию рукавной линии, принять участие в которых смогли не только отдыхающие, но и члены добровольной пожарной дружины лагеря.

Гостями лагеря в этот день стали также специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», которые не только напомнили ребятам об опасности электричества, правилах поведения вблизи электросетевых объектов, но и продемонстрировали спецодежду энергетиков.

Программа этого дня включала в себя также беседу с детьми младшего возраста, которую провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам и Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области». Ребятам были предложены загадки по противопожарной тематике и небольшие задания, при выполнении которых дети должны были не только показать теоретическое знание правил пожарной безопасности, но и продемонстрировать последовательность действий в различных опасных ситуациях, связанных с загоранием.

Кроме того, в этот день в лагере была проведена учебная эвакуация, которая показала, что и ребята, и персонал готовы в случае возникновения пожара действовать четко и грамотно.

Подобные профилактические мероприятия проходят в детских загородных лагерях летнего отдыха ежегодно. Они являются частью совместной работы Главного управления МЧС России по Псковской области, Государственного управления образования Псковской области, Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «ВДПО» и филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», направленной на повышение уровня грамотности детей и взрослых в вопросах безопасности.

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