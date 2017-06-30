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Политика

Владимир Путин на год продлил действие антисанкций

Владимир Путин продлил действие антисанкций до 31 декабря 2018 года. Соответствующий указ президента России был опубликованна официальном портале правовой информации.

29 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о продлении продуктового эмбарго в ответ на действия Евросоюза, который продлилэкономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. «В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно», — добавил он. Премьер также отметил, что меры направлены в том числе и на поддержание российского аграрного сектора, который якобы сам просил продлить действие антисанкций.

Изначально санкции в отношении России были установлены 31 июля 2014-го сроком на один год. Европейский союз ввел их в ответ на конфликт на юго-востоке Украины. Позже Совет ЕС связал действие санкций с выполнением минских договоренностей.

В ноябре 2016 года Путин пообещал «как можно дольше» не отменять контрсанкции, которые призваны защитить внутренний рынок.

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