Владимир Путин на год продлил действие антисанкций

22:01, 30 июня 2017, ПАИ

Владимир Путин продлил действие антисанкций до 31 декабря 2018 года. Соответствующий указ президента России был опубликованна официальном портале правовой информации.

29 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о продлении продуктового эмбарго в ответ на действия Евросоюза, который продлилэкономические санкции в отношении России до 31 января 2018 года. «В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно», — добавил он. Премьер также отметил, что меры направлены в том числе и на поддержание российского аграрного сектора, который якобы сам просил продлить действие антисанкций.

Изначально санкции в отношении России были установлены 31 июля 2014-го сроком на один год. Европейский союз ввел их в ответ на конфликт на юго-востоке Украины. Позже Совет ЕС связал действие санкций с выполнением минских договоренностей.

В ноябре 2016 года Путин пообещал «как можно дольше» не отменять контрсанкции, которые призваны защитить внутренний рынок.