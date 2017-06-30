Facebook провел успешное испытание беспилотника для раздачи интернета

22:22, 30 июня 2017, ПАИ

Компания Facebook провела успешное испытание беспилотника Aquila, который предназначен для раздачи интернета в труднодоступных районах. Об этом сообщается в блоге разработчиков.

Беспилотный аппарат на солнечных батареях с размахом крыла в 28 метров совершил полет продолжительностью 1 час 46 минут, после чего успешно приземлился на полигоне в Аризоне. Максимальная высота полета достигла 914 метров, однако в будущем аппарат сможет подниматься до 27 тысяч метров.

Разработчики учли неудачи первого испытания Aquila и добавили беспилотнику горизонтальный механизм остановки двигателей для мягкой посадки, спойлеры к крыльям, а также внесли изменения в программное обеспечение автопилота.

Первое испытание Aquila прошло ровно год назад, 28 июня 2016 года. Тест был признан неудачным из-за жесткой посадки беспилотника, при которой повредилось крыло. В будущем планируется, что аппарат сможет обеспечивать бесперебойным интернет-сигналом жителей труднодоступных районов. Самолет отвечает всем последним экологическим нормам: он создан из легких композиционных материалов, питается за счет солнечной энергии. В будущем он сможет непрерывно находиться в воздухе до 90 суток. За счет небольшой скорости полета беспилотник будет раздавать интернет со скоростью более 30 гигабит в секунду на площади до 80 квадратных километров.