0
16:54
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
15:47
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО)
13:56
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями
12:58
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС
17:56
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
13:44
Клубнику без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты
13:07
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Еще новости
Страна и мир

В Германии легализовали однополые браки

Немецкий парламент принял закон, который легализует однополые браки и разрешает гомосексуальным парам усыновлять детей. Об этом сообщает BBC.

Проект закона был внесен в Бундестаг Социал-демократической партией. Голосование проводилось в открытом режиме: каждый из 623 депутатов должен был опустить в специальную урну карточку синего (за) или красного (против) цвета. В итоге голоса распределились следующим образом: за проголосовало 393 парламентария, против — 226, еще четверо воздержались.

Ожидаемо не поддержала законопроект действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава правительства уже давно предупредила, что для нее брак остается союзом мужчины и женщины. Однако накануне голосования она обратилась к членам Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с просьбой голосовать «по совести», а не согласно партийной дисциплине.

Одним из главных сторонников легализации однополых браков стал Мартин Шульц, главный конкурент действующего канцлера на будущих сентябрьских выборах. Однако политологи отмечают, что Меркель приняла верное политическое решение, проголосовав против закона. С одной стороны, она добьется поддержки от консервативной части электората, а с другой — войдет в историю как канцлер, при котором в Германии легализовали гомосексуальные браки.

Германия стала 15-й страной в Европе, где разрешена регистрация однополых браков. Стоит отметить, что в Австрии и Италии подобные законы предусматривают легализацию гражданского партнерства, а не браков.

 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО)
25 июня 2017
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО) 2
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями
25 июня 2017
Роскомндазор: срок до принятия решения о блокировки Telegram исчисляется днями 2
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС
25 июня 2017
Члены российско-эстонская комиссии обсудили проблему миграции угря в псковские водоёмы из-за Нарвской ГЭС
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
22 июня 2017
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
Клубнику без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты
21 июня 2017
Клубнику без сертификата вернули в Белоруссию псковские специалисты 1
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
21 июня 2017
21 июня вблизи границы Псковской области был зафиксирован американский беспилотник
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 июня 2017
Ганзейская ярмарка в Кампене (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...