В Германии легализовали однополые браки

22:31, 30 июня 2017, ПАИ

Немецкий парламент принял закон, который легализует однополые браки и разрешает гомосексуальным парам усыновлять детей. Об этом сообщает BBC.

Проект закона был внесен в Бундестаг Социал-демократической партией. Голосование проводилось в открытом режиме: каждый из 623 депутатов должен был опустить в специальную урну карточку синего (за) или красного (против) цвета. В итоге голоса распределились следующим образом: за проголосовало 393 парламентария, против — 226, еще четверо воздержались.

Ожидаемо не поддержала законопроект действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель. Глава правительства уже давно предупредила, что для нее брак остается союзом мужчины и женщины. Однако накануне голосования она обратилась к членам Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с просьбой голосовать «по совести», а не согласно партийной дисциплине.

Одним из главных сторонников легализации однополых браков стал Мартин Шульц, главный конкурент действующего канцлера на будущих сентябрьских выборах. Однако политологи отмечают, что Меркель приняла верное политическое решение, проголосовав против закона. С одной стороны, она добьется поддержки от консервативной части электората, а с другой — войдет в историю как канцлер, при котором в Германии легализовали гомосексуальные браки.

Германия стала 15-й страной в Европе, где разрешена регистрация однополых браков. Стоит отметить, что в Австрии и Италии подобные законы предусматривают легализацию гражданского партнерства, а не браков.