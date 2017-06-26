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Страна и мир

«Аэрофлот» запустил конкурс на лучший дизайн самолета

Авиакомпания «Аэрофлот» запустила конкурс «Раскрась самолет «Аэрофлота» к 95-летию перевозчика. Участникам предлагают придумать эскиз ливреи для Airbus A321. Оформить работу можно прямо на сайте перевозчика www.afl-paint95.ru или в приложении, доступном в фейсбукеи «ВКонтакте».

Конкурс проводится с 29 июня по 10 июля 2017 года. На первом этапе оценивать работы будут пользователи, оставляя голоса под понравившимися эскизами. Десять лучших работ пройдут в финал, где их будет оценивать жюри, в состав которого войдут члены правления ПАО «Аэрофлот».

Дизайн победителя используют для оформления одного из самолетов авиакомпании. Кроме того, победитель и призер, занявший второе место, получат призы. За первое место авиакомпания вручит сертификат на перелет бизнес-классом на два лица в любой пункт маршрутной сети авиакомпании. Обладатель второго места получит сертификат на перелет экономклассом.

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