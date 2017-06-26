10% россиян не хватает средств даже на одежду

22:40, 30 июня 2017, ПАИ

Потребительские возможности россиян сильно снизились после пика 2014 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Специалисты опросили жителей 130 населенных пунктов в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России 25–29 мая. Всего в опросе приняли участие 1600 человек.

Согласно полученным данным, более 80% россиян считают бедными тех, кому едва хватает средств на еду или одежду. В рамках исследования удалось выяснить, что бедными являются 39% жителей России. При этом 10% опрошенных отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов. Еще 29% респондентов заявили, что им едва хватает денег на одежду.

«За аналогичные периоды последних лет выше эта суммарная доля была только в мае 2009 года (41%), а минимум был зафиксирован в мае 2014 года (19%)», — отмечают специалисты.

41% россиян денег хватает на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели затруднительна. 14% респондентов могут себе позволить перечисленную бытовую технику и мебель, однако на большее средств им не хватает. Позволить себе автомобиль либо квартиру могут 3% опрошенных. Еще 3% ответить на вопрос затруднились.