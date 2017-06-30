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Общество

Сегодня в УМВД России по Псковской области простились с подполковником Вячеславом Жемчуговым

Сегодня, 30 июня, в УМВД России по Псковской области простились с подполковником внутренней службы  Вячеславом  Жемчуговым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе траурной церемонии, которая прошла у здания УМВД России по Псковской области, начальник Управления генерал-майор полиции Юрий Инстранкин, руководители подразделений и служб, коллеги и друзья почтили память Вячеслава Жемчугова и выразили глубокие соболезнования   родным и близким покойного.

Напомним, что 27 июня помощник начальника МО МВД России «Опочецкий» по работе с личным составом  подполковник внутренней службы Вячеслав Жемчугов при исполнении служебных обязанностей  в  Северо-Кавказском  регионе трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

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