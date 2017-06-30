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Страна и мир

Sony возобновит производство виниловых пластинок

Компания Sony объявила о возобновлении производства виниловых пластинок на фоне роста спроса на них по всему миру, сообщает газета The Mainichi.

Выпуск винила должен начаться до конца этого финансового года, то есть до марта 2018 года. На одном из заводов компании в центральной Японии уже установлены пресс и режущий аппарат для изготовления винила. В скором времени подобным оборудованием будут оснащены и другие предприятия Sony.

Японский электронный гигант прекратил выпуск виниловых пластинок в 1989 году и продал этот бизнес Toyokasei и иностранным производителям. Тогда Sony решила сосредоточиться на производстве компакт-дисков, которые только набирали популярность.

Однако в последние годы популярность винила в Японии начала расти. По данным Ассоциации звукозаписывающей промышленности страны, за последние шесть лет спрос на продукт вырос в восемь раз: в 2016 году было продано почти 800 тысяч дисков, тогда как в 2010 году этот показатель был на уровне 105 тысяч.

В 2016 году Sony и Panasonic также вернулись на рынок проигрывателей пластинок. Sony впервые за восемь лет выпустила новую модель, которая позволяет оцифровывать винил. Panasonic представила подобный аппарат впервые с 2010 года.

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