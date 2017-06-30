52-й Международный кинофестиваль открылся в Карловых Варах

22:53, 30 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 30 июня, в Карловых Варах открылся 52-й Международный кинофестиваль, церемония состоялась в отеле Thermal. Об этом сообщает ТАСС.

«Ежегодно на фестиваль в Карловы Вары приезжают тысячи фанатов современного киноискусства, - сообщил официальный представитель смотра Ян Найман. - В фестивальной программе представлено 170 художественных и документальных фильмов. Мы ожидаем, что на показах побывает не менее 100 тысяч зрителей».

В ходе прошлогоднего кинофестиваля состоялось более 500 показов, кинозалы города были заполнены до отказа. «Картины прошлого смотра видели 135 тысяч зрителей. Уверен, что и нынешний соберет их примерно столько же», - сказал Найман.