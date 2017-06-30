Мужчину с мачете задержали перед концертом Бибера в Великобритании

23:06, 30 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 30 мая, в британском городе Кардифф перед концертом Джастина Бибера полицейские арестовали двух молодых людей, один из которых был вооружен мачете. Об этом в пятницу сообщает Daily Mail.

В заявлении полиции, которое приводит издание, указывается, что задержанным 19 и 27 лет. Их имена в материале не приводятся.

Газета указывает, что стражи порядка обратили внимание на молодых людей, поскольку те вели себя угрожающе и агрессивно. В ходе инцидента никто не пострадал. Сейчас нарушители порядка находятся в полицейском участке в Кардиффе.