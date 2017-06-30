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Страна и мир

Британские блогеры устроили прямую трансляцию из могилы

Британские блогеры Джей Свинглер (Jay Swingler) и Ромвелл Генри (Romell Henry) вырыли могилу на заднем дворе дома, соорудили двухместный гроб и устроили 24-часовую трансляцию из-под земли. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

Свинглер и Генри опубликовали на своем YouTube-канале под названием TGFBro трансляцию, на которой можно наблюдать, как они сутки проводят в деревянном ящике, закопанном под землю. Перед началом эксперимента они запаслись кислородом, едой и напитками.

В настоящее время прямой эфир лайкнули уже более ста тысяч пользователей. Блогеры активно общаются со зрителями и отвечают на интересующие их вопросы.

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