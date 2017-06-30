Рекордное число школьников в 2017 году сдали ЕГЭ на 300 баллов

23:07, 30 июня 2017, ПАИ

В 2017 году рекордное число выпускников получили 300 баллов на ЕГЭ, сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

Такой оценки достиг 21 учащийся, уточнил Кравцов. Это значит, что они набрали максимальное число баллов (100 баллов) сразу по трем сдаваемым предметам. При этом, по данным чиновника, минимальный порог в этом году не преодолело в два раза меньше детей, чем в 2016 году.

Выпускники школ в обязательном порядке сдают ЕГЭ по русскому языку и математике. Также школьники самостоятельно выбирают для сдачи несколько предметов, необходимых им для поступления в вуз. С 2020 года всех выпускников обяжут сдавать экзамен по истории.

Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ в 2017 году сдают 703 тысячи человек.