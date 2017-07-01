9 июля состоится историческая реконструкция на «Линии Сталина» в Островском районе

18:49, 01 июля 2017, ПАИ

9 июля в 13:00 на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в деревне Холматка Островского района начнется военно-историческая реконструкция «Прорыв «Пантеры». Июль 1944 года». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

В событии примут участие клубы военно-исторической реконструкции из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новгородской области, Мурманска, Пскова, Острова, а также из Республики Беларусь и Латвийской Республики. В ходе боя с обеих «воюющих» сторон будет задействовано много техники времен Великой Отечественной войны.

В рамках реконструкции на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» будет развернута выставка современной техники Вооруженных Сил РФ. Здесь также пройдет запись желающих пройти военную службу по контракту.

По окончании мероприятия состоится концерт с участием творческого коллектива из г. Пскова. Все желающие смогут познакомиться с экспозицией «Линии Сталина».

Отметим, что проход и проезд на военно-историческую реконструкцию на «Линии Сталина» бесплатный. На территории предусмотрены стоянки для автотранспорта.

Справки можно получить по телефону: 8(81152) 3-19-50.