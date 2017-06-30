Россия приостановила уплату взноса в бюджет Совета Европы

10:31, 01 июля 2017, ПАИ

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом, в котором сообщил о решении страны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на МИД.

В ходе разговора также обсуждались вопросы участия России в деятельности Совета Европы, в частности «ход ратификации Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма». А также и Конвенции СЕ о едином подходе к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий.

Ранее господин Ягланд сообщил, что Россия еще не отправила в Страсбург официальное уведомление о сокращении своего взноса в бюджет организации. О том, что Россия заблокировала перечисление трети суммы за 2017 год в СЕ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале июня. Напомним, речь идет об €11 млн, которые Россия должна была выплатить в конце года. Как пояснил господин Володин, отказ от уплаты взноса — этот ответ на антироссийские санкции.