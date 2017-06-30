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Политика

На Украине задержаны два российских пограничника, сбившихся с маршрута

Два пограничника в Крыму в ходе учений в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Крыму.

«Пограничное управление по Республике Крым сообщает, что в ночь на 30 июня 2017 года в ходе учений на российско-украинской границе в районе города Армянска два сотрудника управления сбились с маршрута и вышли на территорию Украины, где были задержаны представителями пограничного ведомства сопредельного государства», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве добавили, что сейчас решается вопрос о возвращении сотрудников, согласно международным  нормам.

Пограничники будут возвращены в Россию в ближайшее время.

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