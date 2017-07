Группа The Prodigy сняла клип про Воронеж (ВИДЕО)

12:30, 01 июля 2017, ПАИ

Британская группа The Prodigy представила клип на композицию Mindfields («Минные поля»), из альбома The Fat Of The Land. Его героями стали воронежские фанаты группы – в мае музыканты гостили там в рамках весеннего российского турне.

Как сообщают российские СМИ, образ России в клипах TheProdigy возникает не впервые. В мае они опубликовали видео на песню Their Law, в котором демонстрировались достопримечательности Новосибирска и Екатеринбурга.